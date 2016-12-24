Кононенко заметили в Вене вместе со Злочевским - журналист

Народного депутата от БПП Игоря Кононенко заметили в ресторане в Вене в компании бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

Об этом на странице в Facebook сообщила корреспондент ТСН Ольга Василевская.

По ее словам, встреча происходила в недорогом ресторане Plachutta в самом центре австрийской столицы.

"Пока каждый из нас с замиранием сердца следил за событиями на Светлодарской дуге, эти двое бухали и шутили. С видом хозяина жизни, Кононенко жаловался на "журналюг", которые как-то раз накинулись на него в Раде. Свидетели этой встречи утверждают, что Кононенко был с небольшим чемоданчиком", - написала Василевская.

Она отметила, что пыталась получить комментарии о встрече от Кононенко и Злочевского, однако оба пока не ответили.

При этом стоит отметить, что лицо самого Злочевского на фото не видно.

Как известно, 13 сентября Печерский райсуд обязал Генпрокуратуру принять решение о прекращении розыска Злочевского.

В частности, адвокат бывшего министра просил суд обязать следователей в течение 48 часов принять решение о прекращении розыска его подзащитного.

Защита экс-министра утверждала, что Злочевский объявлен в розыск незаконно и все процессуальные сроки расследования против него истекли.

Судья Светлана Шапутько частично удовлетворила ходатайство защиты и обязала Генпрокуратуру установить разумный срок для принятия следователем законного и беспристрастного решения о возобновлении досудебного расследования, а также решения о прекращении розыска Злочевского.

Позже с сайта МВД была снята информационно-статистическая карточка о розыске Злочевского в связи с соответствующим запросом от ГПУ.

Генпрокуратура объявляла в розыск Злочевского в январе 2015 года.