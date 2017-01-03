ГПУ не интересна встреча Кононенко со Злочевским. Дела закрыты

Генпрокуратуру не заинтересовала встреча нардепа Игоря Кононенко с экс-министром экологии времен Януковича - Николаем Злочевским, дела против экс-министра закрыты.

Такой вывод можно сделать из ответа Генпрокуратуры на запрос "Украинской правды".

"Сведения, указанные в запросе, о возможной встрече народного депутата Игоря Кононенко в ресторане в Вене с бывшим министром экологии З. (Злочевским - УП) не относились к предмету расследования уголовного преступления, совершенного З., соответственно в рамках уголовных производств не исследовались", - отметили в ответе на запрос УП.

Никакой информации о том, вообще известна ли им суть разговора, а значит допрашивали ли сотрудники ГПУ Кононенко об этой встрече после нее не указано.

В то же время в ГПУ сообщили, что расследование по эпизодам, в которых проходят компании Злочевского, прекращено.

Дело расследовал департамент по особо важным делам в сфере экономики, который называют департаментом Кононенко-Грановского.

Согласно ответу, досудебное расследование от 6 августа 2014 осуществлялось по подозрению Злочевского в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст 368-2 УК (незаконное обогащение лица, имеющего ответственное служебное положение) по подозрению главного бухгалтера ООО "Эско-Пивнич" в уклонении от уплаты налогов и дальнейшем отмывании средств.

"По результатам предварительного расследования в указанном уголовном производстве по подозрению Злочевского не установлено нарушений налогового законодательства по вопросам полноты и своевременности уплаты в бюджет налога на доходы физических лиц Злочевским за соответствующий период, что подтверждается проведенными внеплановой документальной проверки государственной налоговой инспекции в Шевченковском районе ГУ ДФС Киева ", - говорится в сообщении.

В ответе говорится, что эти выводы подтверждаются решением Центрального уголовного суда Великобритании от 21 января 2015 года и выводами эксперта по результатам проведения судебно-экономической экспертизы от 6 февраля 2015 года.

Поэтому 1 ноября 2016 прокурор в производстве вынес постановление о закрытии уголовного производства в части о незаконном обогащении по Злочевский, и об уклонении от налогов и отмывания средств.

В ответе также указывается, что главный бухгалтер "Эско-Пивнич" В. занизила налог на прибыль на сумму 33 099 840 гривен. "Во время досудебного расследования нанесенный ущерб в уголовном производстве ООО возмещен в полном объеме", - говорится в ответе. В документе отмечается, что эти средства были перечислены в бюджет, а вместе с ними и 15 549 920 гривен штрафа. После этого прокуратура через суд освободила бухгалтера от уголовной ответственности.

По группе компаний Burisma Holdings, где Злочевский является конечным бенефициаром, то в ответе на запрос говорится, что в суд направлены ходатайства об освобождении от уголовной ответственности в отношении должностных лиц этих компаний. Причиной такого решения стало "полное возмещение причиненных убытков".

"В целом сумма уплаты в госбюджет составила 180 млн гривен", - отметили в ответе.

В то же время перед новым годом один из участников рынка сообщал ЭП, что компания Злочевского "Эско-Пивнич" перепродает газ по заниженным ценам.

Как известно, Генпрокуратура объявила в розыск Злочевского в январе 2015 года.

13 сентября Печерский райсуд обязал Генпрокуратуру принять решение о прекращении розыска Злочевского. Защита экс-министра утверждала, что Злочевский объявлен в розыск незаконно и все процессуальные сроки расследования против него закончились.

Позже с сайта МВД была снята информационно-статистическая карточка о розыске Злочевского в связи с соответствующим запросом от ГПУ.

Оксана Коваленко, УП