Боевики прячут артиллерию за детсадом и роддомом – ГУР

Оккупанты продолжают маскировать тяжелое вооружение на объектах гражданской инфраструктуры в Донецкой области.



Об этом сообщает 14 февраля Главное управление разведки Министерства обороны на странице в Facebook.



Так в н.п.Мокроеланчик (Амвросиевский район) на территории детского сада размещены семь 122-мм самоходных артиллерийских установок.



На территории роддома н.п.Южная Ломоватка размещено подразделение противника на боевых машинах пехоты.



Территория бывшего завода химических реактивов в Куйбышевском районе городе Донецк используется для осуществления обстрелов позиций сил АТО.



Как известно, боевики систематически обстреливают силы АТО на донецком направлении.



Украинская правда