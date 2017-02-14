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Боевики прячут артиллерию за детсадом и роддомом – ГУР

Вторник, 14 февраля 2017, 10:40

Оккупанты продолжают маскировать тяжелое вооружение на объектах гражданской инфраструктуры в Донецкой области.

Об этом сообщает 14 февраля Главное управление разведки Министерства обороны на странице в Facebook.

Так в н.п.Мокроеланчик (Амвросиевский район) на территории детского сада размещены семь 122-мм самоходных артиллерийских установок.

На территории роддома н.п.Южная Ломоватка размещено подразделение противника на боевых машинах пехоты.

Территория бывшего завода химических реактивов в Куйбышевском районе городе Донецк используется для осуществления обстрелов позиций сил АТО.

Как известно, боевики систематически обстреливают силы АТО на донецком направлении.

Украинская правда

Темы: разведкаДонбасстерроризм
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