Гройсман: Мать популизма и коррупции в Украине – это Тимошенко

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко "матерью коррупции и популизма в Украине".

Об этом он заявил на заседании правительства во вторник.

"Мамой украинской экономической слабости, уничтожения украинской независимости, коррупции, популизма и неэффективности является Юлия Тимошенко", - заявил премьер.

По его словам, она 20 лет делала все для того, чтобы уничтожить Украину. "И всегда ей кто-то мешал", - добавил премьер.

Гройсман вспомнил, как еще 10 лет назад Тимошенко пыталась добиться его отставки с должности мэра Винницы за коммунальные тарифы. "Но не смогла, не по зубам был", - похвастался он.

Глава правительства назвал "тотальной ложью" заявления Тимошенко от 13 февраля, что при нынешнем премьере в Украине наблюдается экономический спад и что именно Гройсман вместе с Порошенко незаконно забрали из Рады проект постановления "Батькивщины" об отставке главы правительства. Также Тимошенко говорила, что не пытается возглавить Кабмин.

"У Юлии Тимошенко есть потенциальная жажда и самоцель – дорваться до власти", - прокомментировал ее заявления премьер и добавил, что именно "эта ложь не дает возможности для успеха Украины".

У Юлії Тимошенко є потенційна жага і самоціль – дірватись до влади. Наша ж ціль – сильна держава Україна — Volodymyr Groysman (@VGroysman) February 14, 2017

Как известно, 10 февраля 13 нардепов от "Батькивщины", в числе которых лидер фракции Юлия Тимошенко, зарегистрировали постановление об отставке премьер-министра Гройсмана. Однако вечером 10 февраля постановление исчезло с сайта Рады.

В Раде пояснили, что согласно ст. 87 Конституции, Верховная Рада может рассмотреть вопрос об ответственности правительства, если такое постановление подаст не менее 1/3 от состава парламента, то есть не менее 150 депутатов.

В январе Печерский райсуд Киева отказался удовлетворить иск Тимошенко к Гройсману, в котором она требовала опровергнуть его слова и защитить ее честь и достоинство. Во время брифинга 8 июля 2016 года Гройсман обвинил экс-премьера Тимошенко в том, что она лично получала выгоду от незаконных газовых схем.

Евгений Кизилов, УП