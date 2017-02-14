Гройсман: Мать популизма и коррупции в Украине – это Тимошенко

16344 просмотра
24
Вторник, 14 февраля 2017, 12:14

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко "матерью коррупции и популизма в Украине".

Об этом он заявил на заседании правительства во вторник.

"Мамой украинской экономической слабости, уничтожения украинской независимости, коррупции, популизма и неэффективности является Юлия Тимошенко", - заявил премьер.

По его словам, она 20 лет делала все для того, чтобы уничтожить Украину. "И всегда ей кто-то мешал", - добавил премьер.

Гройсман вспомнил, как еще 10 лет назад Тимошенко пыталась добиться его отставки с должности мэра Винницы за коммунальные тарифы. "Но не смогла, не по зубам был", - похвастался он.

Глава правительства назвал "тотальной ложью" заявления Тимошенко от 13 февраля, что при нынешнем премьере в Украине наблюдается экономический спад и что именно Гройсман вместе с Порошенко незаконно забрали из Рады проект постановления "Батькивщины" об отставке главы правительства. Также Тимошенко говорила, что не пытается возглавить Кабмин.

"У Юлии Тимошенко есть потенциальная жажда и самоцель – дорваться до власти", - прокомментировал ее заявления премьер и добавил, что именно "эта ложь не дает возможности для успеха Украины".

Как известно, 10 февраля 13 нардепов от "Батькивщины", в числе которых лидер фракции Юлия Тимошенко, зарегистрировали постановление об отставке премьер-министра Гройсмана. Однако вечером 10 февраля постановление исчезло с сайта Рады.

В Раде пояснили, что согласно ст. 87 Конституции, Верховная Рада может рассмотреть вопрос об ответственности правительства, если такое постановление подаст не менее 1/3 от состава парламента, то есть не менее 150 депутатов.

В январе Печерский райсуд Киева отказался удовлетворить иск Тимошенко к Гройсману, в котором она требовала опровергнуть его слова и защитить ее честь и достоинство. Во время брифинга 8 июля 2016 года Гройсман обвинил экс-премьера Тимошенко в том, что она лично получала выгоду от незаконных газовых схем.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Гройсман Тимошенко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Премьер: Считаете, что я имею отношение к коррупции, – приведите примеры 14 февраля 2017, 12:13
Гройсман: Я против контрабанды, но блокада угрожает нацбезопасности 14 февраля 2017, 12:01
Гройсмана нельзя отставить сейчас и одного – Петренко 13 февраля 2017, 15:53
powered by lun.ua
Комментарии — 24
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 109.207.199.---shkrebty14.02.2017 13:55
Гройсман мабуть підробляє ботом. Таке враження, що він весь час пише коментарі про Тимошенко.
ОтветитьС цитатой
IP: 178.151.144.---Вадим Клименко14.02.2017 13:53
...заявил один из главных популистов и коррупционеров страны.
ОтветитьС цитатой
IP: 31.129.186.---Vos11114.02.2017 13:49
У них у всіх одна мати - "Ненажерливість", а батько - "Бєспрідєл дев'яностих"
ОтветитьС цитатой
IP: 94.76.66.---samal14.02.2017 13:43
Обоє рябоє !
ОтветитьС цитатой
IP: 37.73.213.---Ganna Dudun14.02.2017 13:34
В МАУПі не вчать вихованню... Така поведінка прем'єра не допустима
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
МВФ требует повысить пенсионный возраст, Кабмин против – меморандум
Чрезвычайное положение в энергетике Кабмин не рассматривал - министры
У Гречкивского не смогли забрать полномочия в Высшем совете правосудия
МВФ требует отменить оплату "коммуналки" в рассрочку
Все новости
Э-шарж

Торговля запрещена. Приходите позже

Лайфхак

Как одеваться на секонде и выглядеть стильно: опыт троих киевлян