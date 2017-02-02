Штаб АТО озвучил потери за сутки: 2 погибли, 14 ранены, 6 с травмами

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Четверг, 2 февраля 2017, 13:03

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 2 военных погибли, 20 пострадали.

Об этом на брифинге 2 февраля сообщил спикер Министерства обороны полковник Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий, к сожалению, 2 украинских военнослужащих погибли, 14 бойцов были ранены, еще 6 получили боевые травмы", – сказал он.

"Солдат и офицер погибли, отражая одно из вчерашних утренних наступлений противника в районе Авдеевки", - сообщил полковник.

"Один военнослужащий был ранен под Попасной, еще четверо наших бойцов получили ранения на позиции "Шахта Бутовка" во время жестокого обстрела врага из пушек и минометов", - отметил Мотузяник.

Остальные раненые и травмированные, по словам спикера АТО, приходится на Авдеевку.

По ситуации в зоне АТО прошедшие сутки полковник отметил следующее:

"Противник не оставляет попыток продвинуться в Авдеевкой, а также ищет слабые места в нашей обороне и усиленно использует тяжелое вооружение под Попасной, Авдеевкой, на участке фронта позиция "Шахта Бутовка" - Пески, в Красногоровке, в Докучаевске, а также у Азовского моря ".

Как известно, ситуация в Авдеевке резко ухудшилась 29 января.

1 февраля трехсторонняя контактная группа договорилась о допуске специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районы боевых действий на Донбассе и отвода тяжелого вооружения до 5 февраля.

1 февраля боевики все же частично прекращали огонь в соответствии с договоренностями о режиме "тишины".

2 февраля Донецкая областная военно-гражданская администрация сообщила, что бригада электромонтажников из-за обстрелов до сих пор не смогла выйти в район повреждения линий электропередач для восстановления электроснабжения в Авдеевке.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО Авдеевка
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