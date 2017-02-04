ОБСЕ: ГосЧС разминирует даними

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Суббота, 4 февраля 2017, 15:27

ГосЧС разминирует дорогу к месту повреждения, чтобы восстановить электроснабжение Авдеевки и Донецкой фильтровальной станции.

Об этом 4 февраля сообщили в миссии ОБСЕ.

"Первый маленький шаг. Служба НС разминирует дорогу к месту повреждения ремонтникам, чтобы восстановить электроснабжение Авдеевки и для ДФС", - говорится в сообщении.

 

По данным ГосЧС, в 12:00 для проведения работ по разминированию и для ремонта высоковольтных линий направлены пиротехнические подразделения и бригады ООО "ДТЭК высоковольтные сети".

"К работам привлечены 2 пиротехнические группы в количестве 7 человек и 3 единиц техники ГУ ГосЧС в Донецкой области. По состоянию на 11:00 проведено обследование дороги вблизи Донецкой фильтровальной станции, пиротехническое подразделение ожидает разрешения на проведение работ по обследованию территории, где проходит ЛЭП. Сейчас ремонтно-восстановительные работы проводят сотрудники теплосети на центральной теплотрассе Авдеевки и сотрудники РЭС. Также по городу работают 2 пиротехнические группы ГосЧС Украины", - сообщили в службе.

По состоянию на 12:00 в мобильных пунктах обогрева, с начала их функционирования, обогреты более 9482 человек, из них 4267 - пожилые люди и 1300 детей.

"В настоящее время гражданам выдано 627 продуктовых наборов. Всего выдано более 4648 продуктовых и промышленных наборов, 1368 кг продуктов питания и 125 кг овощей. Двумя автобусами вывезены 22 человека (из них 10 детей) в пансионат "Жемчужина Донетчины". Всего вывезены 266 человек, из них 42 пожилых и 124 детей", - сообщили в Госслужбе.

Организована работа штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.  Также организована круглосуточная работа "горячей линии" по номеру 101, определены контактные телефоны штаба по ликвидации чрезвычайной ситуаций (095-215-10-03 и 062-36-315-44).

Кроме того, в Харьковской ОГА сообщили, что в зону АТО прибыл второй гуманитарный груз: 3 тонны цемента, 300 листов шифера, 30 рулонов рубероида, 600 квадратных метров пленки.

"3 февраля доставили 10 кубометров пиломатериалов. В понедельник планируем привезти еще топлива", - сообщил директор Департамента гражданской защиты ХОГА Павел Пономаренко, который сопровождал груз в Донецкую область.

2 февраля в Донецкую область доставили первый гуманитарный груз из Харьковской обл. весом более 50 тонн: более 20 тонн продуктов питания и 20 тонн топлива, дизель- и бензогенераторы, теплоелектрообигривачи и др. В регионе продолжает работать оперативный штаб для оказания помощи жителям Авдеевки.

Темы: Авдеевка Донбасс ОБСЕ
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