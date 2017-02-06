Восстановлено водоснабжение на Донецкой фильтрационной станции

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Понедельник, 6 февраля 2017, 16:10

Ремонтные бригады восстановили работу насосов Донецкой фильтрационной станции.

Об этом сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Twitter.

"Насосную станцию ДФС перезапустили. Персонал ДФС остается на ночь", - говорится в сообщении.

Заместитель председателя СММ Александр Хуг собственноручно убедился, что водоснабжение на станции возобновилось.

"Вода снова бежит. Еще много предстоит сделать. Оружие сейчас должно молчать", - цитируются в сообщении его слова.

 

Фото: СММ ОБСЕ

В понедельник утром миссия сообщила о восстановлении электроснабжения Донецкой фильтрационной станции.

Как сообщалось, 11 января боевики обстреляли Авдеевку из тяжелого оружия, в результате чего была перебита одна из линий электропередач и обесточена Донецкая фильтрационная станция.

Украинская правда

Темы: Авдеевка Донбасс ОБСЕ АТО
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IP: 109.95.47.---Fry06.02.2017 16:16
Мы должны радоваться, что теперь у российских военных и их местных пособников будет вода за счет украинских налоплательщиков?
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