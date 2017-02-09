Заместитель Авакова не задекларировал кроликов жены

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Четверг, 9 февраля 2017, 16:26

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой не задекларировал компании своей жены.

Об этом свидетельствуют электронные декларации Ярового за 2016 и 2015 года.

Последнюю декларацию Яровой подал в НАПК 8 февраля.

В декларациях 2015-2016 гг. Яровой указывал свою жену Инну Саенко. При этом в обоих декларациях не сообщается об источнике и размере ее доходов. В документе говорится: "Член семьи не предоставил информацию".

В государственном реестре компаний есть данные, что Инна Саенко является основательницей двух компаний: ООО "ББПРОМ" с взносом  в уставный фонд 1,82 млн грн и ООО "Черноморская правовая компания" с взносом 8 тыс грн.

Согласно реестру, эти компании являются действующими.

"ББПРОМ" зарегистрировано в селе Шеметово Одесской области и специализируется на производстве мяса, в частности разведении кроликов. А "Черноморская правовая компания" предоставляет услуги в области права.

Однако в декларациях Ярового в разделе "Корпоративные права" эти компании не указаны.

Поэтому Яровой декларировал только свою зарплату в МВД и Национальной академии внутренних дел. В 2016 году зарплата составила 461 тыс грн. Также Яровой сообщил о сбережениях в сумме 70 тыс долларов наличными. Еще он имеет 602 тыс грн - наличными и в банке.

С 2012 года Яровому принадлежит  квартира в Киеве площадью 62 кв.м.

У жены замминистра Инны Саенко есть земельный участок, квартира на 101 кв.м и дом на 393 кв.м в Одессе. Также она арендует автомобиль Lexus NX300H 2015 года выпуска в ООО "ВиДи Лизинг".

Совладельцем квартиры в Одессе вместе с Инной Саенко является Роман Саенко. По возрасту он может быть ее сыном. Однако в декларации Ярового как член семьи он не указывается.

В 2016-м Роман Саенко стал основателем двух компаний. Это ООО "Кладовка" с долей 7 млн грн, который занимается недвижимостью. Другая компания - ООО "Нес Косметик", где взнос Саенко 50 грн.

"Украинская правда" обратилась в "ББПРОМ" за комментарием, но ответа жены Ярового пока не получила.

Как известно, 8 февраля министр внутренних дел Арсен Аваков назначил на вакантную должность своего первого заместителя Сергея Ярового.

Ранее должность первого заместителя Авакова занимала Эка Згуладзе, которая в мае 2016-го ушла в отставку.

Сергей Яровой родом из Одессы, носит звание генерал-полковника. До назначения первым заместителем министра с 2014 года был замминистра внутренних дел, в 2012-2014 гг. советником министра, в 2010-2012 гг. командующим Внутренними войсками, начальником Южного территориального командования Внутренних войск МВД.

Ирина Салий, УП

Темы: МВД
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IP: 190.140.16.---Анатолій Яковенко09.02.2017 16:47
шибениця на майдані і виводити туди по одному кожні 10 хвилин. Все згадають. По іншому не зрозуміють ці бандити при владі.
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