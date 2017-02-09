Боевики нарушают последнее перемирие – штаб АТО

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Четверг, 9 февраля 2017, 16:44

Террористы ОРДЛО продолжают обстрелы украинских позиций, несмотря на новый режим прекращения огня, который начал действовать в четверг, 9 февраля.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО.

"Несмотря на достигнутые договоренности трехсторонней контактной группы от 01.02.2017 о прекращении огня с 00:00 9 февраля вдоль всей линии разграничения сторон, российско-оккупационные войска продолжают обстрелы наших позиций", - отметили в штабе.

По данным пресс-центра, по состоянию на 15:00 четверга противник совершил 34 обстрела украинских войск, в том числе из запрещенного Минскими договоренностями оружия. Наибольшую активность российские оккупанты проявляют возле Донецка, в районах населенных пунктов Луганское, Зайцево, Опытное, Пески, Шахта Бутовка и Верхнее Торецкое.

"Несоблюдение боевиками указанных договоренностей свидетельствует о том, что российская сторона, которая согласовала режим прекращения огня, на данный момент их действия не контролирует", - подчеркнули в штабе.

В то же время сообщается, что Вооруженные силы Украины строго придерживаются режима "тишины" и ответный огонь не открывают.

Как сообщалось, 1 февраля контактная группа призвала соблюдать "тишину" между Донецким аэропортом, Авдеевкой и Ясиноватой и отвести вооружения согласно с Минскими соглашениями.

Несмотря на это, согласно отчету СММ ОБСЕ от 7 февраля, в районе Авдеевки продолжаются боевые действия.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс
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