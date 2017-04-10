Активисты заблокировали центральный офис "Сбербанка" в Киеве

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Понедельник, 10 апреля 2017, 12:48

Активисты партии "Национальный корпус" заблокировали работу центрального офиса "Сбербанка" в столице.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места событий.

Сейчас под зданием банка находится менее сотни людей с атрибутикой партии "Национальный корпус". На тротуаре, перед входом в банк, они устанавливают две палатки.

Активисты требуют полного прекращения работы всех российских банков в Украине.

Перед началом акции сотрудники банка покинули здание, окна которого закрыли шторами жалюзи.

На месте находятся также несколько десятков нацгвардейцев, которые следят за порядком.

 
 
 

Как сообщалось, активисты замуровали отделение "Сбербанка" в Харькове.

7 апреля российский "Сбербанк" официально заявил о выходе с украинского рынка.

Накануне "Национальный корпус" заявил, что 10 апреля истечет срок временного снятия их блокады российских банков, действующих в Украине.

Националисты планировали "физически останавливать" деятельность российских банков на территории Украины.

Украинцев призвали забрать свои средства из российских банков.

Роман Кравец, УП

Темы: банки Киев акции Росcия
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