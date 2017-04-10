Активисты заблокировали центральный офис "Сбербанка" в Киеве
Активисты партии "Национальный корпус" заблокировали работу центрального офиса "Сбербанка" в столице.
Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места событий.
Сейчас под зданием банка находится менее сотни людей с атрибутикой партии "Национальный корпус". На тротуаре, перед входом в банк, они устанавливают две палатки.
Активисты требуют полного прекращения работы всех российских банков в Украине.
Перед началом акции сотрудники банка покинули здание, окна которого закрыли шторами жалюзи.
На месте находятся также несколько десятков нацгвардейцев, которые следят за порядком.
Как сообщалось, активисты замуровали отделение "Сбербанка" в Харькове.
7 апреля российский "Сбербанк" официально заявил о выходе с украинского рынка.
Накануне "Национальный корпус" заявил, что 10 апреля истечет срок временного снятия их блокады российских банков, действующих в Украине.
Националисты планировали "физически останавливать" деятельность российских банков на территории Украины.
Украинцев призвали забрать свои средства из российских банков.
Роман Кравец, УП
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