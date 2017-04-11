В ГП "Документ" надеются с начала недели возобновить выдачу паспортов

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Вторник, 11 апреля 2017, 15:33

В Государственном предприятии "Документ" рассчитывают на возобновление работы паспортных сервисов в Киеве до конца текущей - начала следующей недели.

Об этом 11 апреля сказал агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь ГП "Документ" Владимир Полищук.

"Мы надеемся, что до конца этой недели четыре паспортных сервиса в Киеве возобновят свою работу. В крайнем случае, это произойдет к началу следующей недели", – сказал он.

Полищук добавил, что предприятие на следующей неделе рассчитывает возобновить работу сервисов во всех крупных городах страны.

Также пресс-секретарь рассказал, что ГП "Документ" из-за проблем, возникших у телекоммуникационной компании, предоставляющей защищенные каналы связи, будет вынужден искать другого партнера.

"По всей видимости, будем искать другую компанию с защищенными каналами связи", – сказал пресс-секретарь.

Полищук подчеркнул, что украинцы в случае необходимости могут получить оформленные в ГП документы через миграционную службу.

Как сообщалось ранее, вечером 6 апреля в Украине были временно приостановлены оформление и выдача биометрических документов (паспорт для выезда за границу и ID-паспорт) в центрах предоставления административных услуг и "Паспортных сервисах". Подразделения миграционной службы работали в штатном режиме.

Государственная миграционная служба Украины сообщала, что такая ситуация сложилась в результате "следственных действий сотрудников СБУ у одного из операторов связи".

В госпредприятии "Документ" заявляли, что предприятие приостановило работу из-за проведения СБУ проверок в одной из телекоммуникационных компаний, обеспечивающих защиту каналов связи.

7 апреля ГП "Документ" возобновило работу, однако впоследствии вновь возникла проблемы из-за оператора связи.

В пресс-центре СБУ информировали, что сотрудники СБУ разоблачили несанкционированное вмешательство коммерческой структуры в работу телекоммуникационных сетей Государственной миграционной службы (ГМС), что создает условия для утечки информации с ограниченным доступом; серверы ГМС не изымались.

По информации пресс-центра, главным следственным управлением Службы безопасности проводится досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ч.5 ст.191 ч.1 ст.328 и ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины.

В его рамках установлено, что в 2014-2015 годах специализированное госпредприятие выполняло работы по созданию, построению и настройке защищенной телекоммуникационной сети для ГМС.

По информации спецслужбы, во время выполнения контракта в результате предварительного сговора с отдельными должностными лицами ГМС и Госслужбы специальной связи часть денег была присвоена.

Темы: паспорт
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