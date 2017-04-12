Движение поездов через Барышевку возобновили. Стояли 1,5 часа
Люди разблокировали железнодорожные пути в Барышевке, поезда снова запустили.
Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с поезда Интерсити, который следует рейсом Киев-Харьков.
По состоянию на 9:00 поезд Интерсити выехал со станции Борисполь.
Из-за блокирования железной дороги пассажирами в Барышевке поезд не мог двигаться полтора часа.
Как известно, люди в Барышевке заблокировали железнодорожные пути, поскольку не смогли все вместиться в утреннюю электричку, которая ранее состояла из 10 вагонов, а теперь из 6.
Оксана Коваленко, УП
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