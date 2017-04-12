Кириленко хочет перенести и День космонавтики

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Среда, 12 апреля 2017, 12:54

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко считает, что в Украине надо перенести "День космонавтики" с 12 апреля на другую дату – например, на 19 ноября.

Об этом он сказал на заседании Кабинета министров 12 апреля.

Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко поздравил всех со всемирным Днем авиации и космонавтики.

"И если упомянуть о декоммунизации – то (следует) просто посмотреть в интернет на фотографию Сергея Павловича Королёва, который был рожден в Украине, в Житомире, который закончил Киевский политехнический институт, который был заключен за решетку коммунистическим режимом на 10 лет за подрыв промышленности и транспорта. Это знаковая история, что многое происходило вопреки, а не благодаря", – сказал он.

Сергей Королёв (1907-1966), фото советских времен
Сергей Королёв (1907-1966), фото советских времен
kpi.ua

В свою очередь, вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко сказал: "Первый космонавт СССР – Юрий Гагарин, первый космонавт восстановленной украинской независимости – Леонид Каденюк. Сергей Павлович Королёв – это выдающийся украинец, сомнений нет, но мы должны переориентировать все наше мировоззрение на то, что сделано украинцами для Украины".

"Потому если у нас сегодня все еще День космонавтики – советской, по сути, мы должны обратиться к президенту Петру Порошенко, чтобы он выдал указ о другой дате, так как он это сделал с Днем защитника отчизны, какой-то воображаемой и условной, перенеся его с 23 февраля на 14 октября, создав День защитника Украины", – заявил Кириленко.

Зубко уточнил: "Дело в том, что есть указ президента от 1997 года, который как раз определяет День всемирной авиации и космонавтики, который уже подписан в независимой Украине".

"Вот я и говорю, что мы должны обратиться, чтобы президент определил Днем космонавтики ту дату, которая касается украинской новейшей истории – например, день полета первого украинского космонавта Леонида Каденюка, Героя Украины и нашего современника! Мы должны наших современников чтить и себя уважать", – продолжил Кириленко.

Леонид Каденюк (нар. 1951 года), фото 1997 года
Леонид Каденюк (нар. 1951 года), фото 1997 года
NASA

Зубко добавил: "Сергей Павлович Королёв – это наш, практически гражданин Украины". Кириленко ответил: "Я об этом и сказал".

"Господин Павел (Петренко) упоминал о декоммунизации… но мы все на пути куда более сложного и даже более важного процесса, который называется деколонизация", – заявил Кириленко.

"И то, что предложил министр Петренко, – настоящая, очень мощная юридическая деколонизация. Потому что любое упоминание в нашем действующем законодательстве о СССР, УССР и тому подобном – это упоминание о том агрессоре, который сейчас топчет своими сапогами нашу территорию", – сказал он.

"И эту деколонизацию вместе с капитальным ремонтом всей страны и всеми реформами нам надо неустанно и безжалостно проводить. Потому что если мы этого не сделаем, за нас этого не сделает никто", – добавил Кириленко.

Он также призвал членов Кабмина и народных депутатов поддержать эту идею.  

Со своей стороны, Зубко подчеркнул, что необходима поддержка Министерства финансов изменений в законодательстве относительно декоммунизации.

Как известно, 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на корабле "Восток" с "Байконура" впервые полетел в космос и совершил орбитальный облет Земли. А 12 апреля 1981 года стартовал первый пилотированный корабль американской программы "Шаттл".

В СССР с 1962 года 12 апреля отмечали День космонавтики. В Украине Леонид Кучма сделал его Днем работников ракетно-космической отрасли.

Леонид Каденюк, который родился в селе Клишковцы Черновицкой области, вместе с другими советскими космонавтами испытывал систему "Буран", был летчиком-испытателем Государственного НИИ Военно-воздушных сил СССР, а с 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском БТКК Columbia миссии STS-87.

Алена Рощенко, УП

Темы: декоммунизация история Кириленко празднования космос
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