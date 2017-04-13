Тимошенко обозвала Гройсмана пупырышкой

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Четверг, 13 апреля 2017, 11:36

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко ответила на слова премьер-министра Владимира Гройсмана, который предложил передать ее России вместо денег за газ.

Об этом она сказала в эфире телеканала ZIK.

"Такими высказываниями Гройсман напоминает упаковочную пленку с пупырышками ... Дети, когда хотят поиграть, давят эти пупырышки, они лопаются громко. Вот для меня это образ Гройсмана. Это такая пупырышка, на которую можно нажать, она взрывается и на этом все", – сказала Тимошенко.

"К сожалению, у нас нет самостоятельного премьер-министра. У нас есть тень президента, премьер-министр Гройсман, который выполняет все его прихоти", – добавила политик.

Как известно, во время пресс-конференции 11 апреля Гройсман пошутил, что в случае, если Стокгольмский арбитраж вынесет решение не в пользу НАК "Нафтогаз" по иску "Нафтогаза" к российскому "Газпрому" по контракту на закупку газа, придется передать Юлию Тимошенко в Россию вместо денег.

Темы: Тимошенко Гройсман
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