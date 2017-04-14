Верховная Рада разошлась до 16 мая

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко объявила о закрытии утреннего заседания, следующее состоится 16 мая.



Об этом она сказала в пятницу в парламенте.



Согласно расписанию работы Верховной Рады, в рабочую неделю 17-21 апреля депутаты работают в комитетах, 24-28 апреля - "работают с избирателями" и две первые недели в мае 1-5 и 8-12 мая также работают в комитетах.



Как известно, глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что уходит в отставку с должности главы Национального банка с 10 мая.



Согласно закону председатель НБУ увольняется с должности Верховной Радой Украины по представлению президента.

Украинская правда