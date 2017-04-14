В ОБСЕ сравнили ситуацию на Донбассе с болотом

Первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг назвал конфликт на Донбассе болотом, в котором застряло огромное количество жителей региона.

Такое заявление он сделал на брифинге в Украинском кризисном медиа центре.

"Все что мы видим, это затруднительная ситуация, которую я бы описал болотом, в котором погрязли сотни тысяч невинных людей", - сказал Хуг.

По его словам, несмотря на все усилия миссии, ситуация на востоке Украины остается неизменной.

"Ситуация будет оставаться такой, пока люди при власти будут хотеть, чтобы все так и оставалось", - подчеркнул он.

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