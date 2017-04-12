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Порошенко заверил, что ВСУ отвели все вооружение на Донбассе

Среда, 12 апреля 2017, 15:10

Президент Петр Порошенко утверждает, что вся тяжелая техника вооруженных сил Украины на Донбассе отведена от линии разграничения.

Об этом он заявил во время визита в 17-ю отдельную танковую бригаду в районе отвода на Луганщине.

"Сегодня в соответствии с Минскими договоренностями крупнокалиберная артиллерия и танки, тяжелое вооружение отведены с передовых позиций", - сказал глава государства.

В то же время он отметил, что все танковые части и подразделения украинской армии находятся в полной боевой готовности и при необходимости готовы очень быстро вернуться на оборонительные рубежи.

Петр Порошенко посещает 17-ю отдельную танковую бригаду в районе отвода на Луганщине
Петр Порошенко посещает 17-ю отдельную танковую бригаду в районе отвода на Луганщине
Фото: пресс-служба президента

Евгений Кизилов, УП

Темы: ПорошенкоДонбассАТОМинские соглашения
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