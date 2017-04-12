Порошенко заверил, что ВСУ отвели все вооружение на Донбассе

Президент Петр Порошенко утверждает, что вся тяжелая техника вооруженных сил Украины на Донбассе отведена от линии разграничения.

Об этом он заявил во время визита в 17-ю отдельную танковую бригаду в районе отвода на Луганщине.

"Сегодня в соответствии с Минскими договоренностями крупнокалиберная артиллерия и танки, тяжелое вооружение отведены с передовых позиций", - сказал глава государства.

В то же время он отметил, что все танковые части и подразделения украинской армии находятся в полной боевой готовности и при необходимости готовы очень быстро вернуться на оборонительные рубежи.

Петр Порошенко посещает 17-ю отдельную танковую бригаду в районе отвода на Луганщине Фото: пресс-служба президента

Евгений Кизилов, УП