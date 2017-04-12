Порошенко заверил, что ВСУ отвели все вооружение на Донбассе
Среда, 12 апреля 2017, 15:10
Президент Петр Порошенко утверждает, что вся тяжелая техника вооруженных сил Украины на Донбассе отведена от линии разграничения.
Об этом он заявил во время визита в 17-ю отдельную танковую бригаду в районе отвода на Луганщине.
"Сегодня в соответствии с Минскими договоренностями крупнокалиберная артиллерия и танки, тяжелое вооружение отведены с передовых позиций", - сказал глава государства.
В то же время он отметил, что все танковые части и подразделения украинской армии находятся в полной боевой готовности и при необходимости готовы очень быстро вернуться на оборонительные рубежи.
Евгений Кизилов, УП