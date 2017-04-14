В ОБСЕ сравнили ситуацию на Донбассе с болотом

Первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг назвал конфликт на Донбассе болотом, в котором застряло огромное количество жителей региона.

Такое заявление он сделал на брифинге в Украинском кризисном медиа центре.

"Все что мы видим, это затруднительная ситуация, которую я бы описал болотом, в котором погрязли сотни тысяч невинных людей", - сказал Хуг.

По его словам, несмотря на все усилия миссии, ситуация на востоке Украины остается неизменной.

"Ситуация будет оставаться такой, пока люди при власти будут хотеть, чтобы все так и оставалось", - подчеркнул он.

Хуг сообщил, что хотя за последнюю неделю и уменьшилось на 17% количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе, ситуация с отводом тяжелого вооружения от линии разграничения резко ухудшилась – 320 единиц оружия было замечено на прошлой неделе в запрещенных зонах против менее 200 на позапрошлой.

Также, по его словам, на прошлой неделе на Донбассе на 25% возросло количество взрывов в результате использования запрещенного оружия.

Как сообщалось, 12 апреля президент Петр Порошенко заверил, что вся тяжелая техника вооруженных сил Украины на Донбассе отведена от линии разграничения.

Для написании новости использовался синхронный перевод Украинского кризисного медиа центра.

Евгений Кизилов, УП