ОБСЕ: На Донетчине больше нарушений "тишины", на Луганщине стреляли из "Градов"

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Воскресенье, 16 апреля 2017, 23:01

В Донецкой области зафиксировано увеличение количества случаев нарушения режима "тишины". 

Об этом говорится в отчете ОБСЕ, который опубликован на сайте миссии.

По данным наблюдателей, при том, что нарушений режима прекращения огня на Донетчине больше, взрывов в этом регионе меньше - по сравнению с предыдущим отчетным периодом: примерно 475 взрывов против 600 соответственно.

В Луганской области зафиксировано уменьшение количества нарушений режима "тишины" - около 120 взрывов против 150 в предыдущем отчетном периоде.

При этом в н.п. Новоалександровка наблюдатели слышали 6 взрывов, похожие на выстрелы из пушки БМП-1, а вблизи н.п. Крепенский наблюдатели зафиксировали 5 взрывов, похожих на запуск ракет из РСЗО БМ-21 "Град" и 6 взрывов - похожих на разрывы 152-мм артиллерийских снарядов.

"По оценке наблюдателей, все взрывы были связаны с проведением учений по боевой стрельбе за пределами зоны безопасности", - говорится в отчете.

В неподконтрольных Украине районах наблюдатели зафиксировали нарушения соответствующих линий отвода, в том числе 7 РСЗО (БМ-21), 7 самоходных гаубиц (2С1, "Гвоздика", 122 мм), 10 буксируемых гаубиц (пять 2A65 "Мста-Б", 152 мм и пять Д-30 "Жаба", 122 мм) и 7 танков (Т-72), расположенных на территории аэродрома на юго-восточной окраине Луганска.

Украинская правда

Темы: ОБСЕ Донбасс Минские соглашения оружие
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