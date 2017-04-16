ОБСЄ: На Донеччині більше порушень "тиші", на Луганщині стріляли з "Градів"

У Донецькій області зафіксовано збільшення кількості випадків порушення режиму "тиші".

Про це йдеться у звіті ОБСЄ, який оприлюднено на сайті місії.

За даними спостерігачів, при тому, що порушень режиму припинення вогню на Донеччині більше, вибухів у цьому регіоні менше - у порівнянні з попереднім звітним періодом: приблизно 475 вибухів проти 600 відповідно.

У Луганській області зафіксовано зменшення кількості порушень режиму "тиші" - близько 120 вибухів проти 150 у попередньому звітному періоді.

При цьому у н.п. Новоолександрівка спостерігачі чули 6 вибухів, схожі на постріли з гармати БМП-1, а поблизу н.п. Кріпенський спостерігачі зафіксували 5 вибухів, схожі на запуск ракет з РСЗО БМ-21 "Град" та 6 вибухів - схожих на розриви 152-мм артилерійських снарядів.

"За оцінкою спостерігачів, усі вибухи були пов’язані з проведенням навчань з бойовою стрільбою за межами зони безпеки", - йдеться у звіті.

У непідконтрольних Україні районах спостерігачі зафіксували порушення відповідних ліній відведення, зокрема 7 РСЗВ (БМ-21), 7 самохідних гаубиць (2С1, "Гвоздика", 122 мм), 10 буксируваних гаубиць (п’ять 2A65 "Мста-Б", 152 мм, і п’ять Д-30 "Жаба", 122 мм) і 7 танків (Т-72), розташованих на території аеродрому на південно-східній околиці Луганська.

Українська правда