На Запорожской АЭС сработало автоматическое отключение энергоблока

Энергоблок №6 Запорожской атомной электростанции действием автоматики отключен от сети, радиационный фон в норме.

Об этом сообщает пресс-служба АЭС.

"18 апреля 2017 года в 19 часов 52 минуты энергоблок №6 Запорожской АЭС действием автоматики отключен от сети. Причины срабатывания автоматики выясняются", - говорится в сообщении.

Служба информирует, что на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 3 420 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону.