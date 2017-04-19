На Запорізькій АЕС спрацювало автоматичне відключення енергоблоку

Енергоблок №6 Запорізької атомної електростанції дією автоматики відключено від мережі, радіаційний фон в нормі.

Про це повідомляє прес-служба АЕС.

"18 квітня 2017 року 19 годин 52 хвилини енергоблок №6 Запорізької АЕС дією автоматики відключено від мережі. Причини спрацьовування автоматики з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Служба інформує, що на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 4 енергоблоки. Сумарна потужність генераторів становить 3 420 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) - 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.