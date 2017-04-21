НАБУ задержало второго фигуранта по делу нанесения ущерба ГП "ВостГОК"

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Пятница, 21 апреля 2017, 01:25

Детективы НАБУ задержали бывшего председателя наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергея Перелому в деле нанесения ущерба ГП "ВостГОК".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"20 апреля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали еще одно лицо по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 ( "Создание преступной организации"), ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как стало известно "Украинской правде", задержанным является бывший глава наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергей Перелома.

В данный момент решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

По версии следствия, Перелома обеспечивал координацию между компанией-посредником и ГП "ВостГОК". Это лицо также известна как фигурант другого уголовного производства в отношении нанесения ущерба ОАО "Одесский припортовый завод" в размере 205 000 000 гривен, расследование которого детективы НАБУ завершили в декабре прошлого года. Сейчас дело ОАО "ОПЗ" рассматривается в суде, а указанное лицо имеет статус обвиняемого.

Ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что экс-нардепа Николая Мартыненко задержали по подозрению в растрате денег госпредприятия "ВостГОК".

Сам Мартыненко обвинил председателя НАБУ Артема Сытника в фальсификации дела.

В то же время "Народный фронт" обратил внимание на неоднозначную репутацию судьи Соломенского райсуда Киева Бобровника, который дал разрешение на обыски во всех помещениях Николая Мартыненко и членов его семьи, в том числе в бывшей жены.

Кроме того, политсила требует от Высшего совета правосудия немедленного отстранения судьи.

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Темы: НАБУ ОПЗ Мартыненко
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