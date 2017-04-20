Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НФ заявляет, что НАБУ пытается подделать дело Мартыненко

Четверг, 20 апреля 2017, 19:09

В "Народном фронте" считают, что задержание бывшего народного депутата Николая Мартыненко является признаком выборочного правосудия и политически мотивированных действий антикоррупционных органов.

Так в политсиле отреагировали на задержание Мартыненко детективами НАБУ.

"Задержание Национальным антикоррупционным бюро бывшего народного депутата Николая Мартыненко, который добровольно сложил мандат полтора года назад для беспристрастного расследования, является признаком выборочного правосудия и политически мотивированных действий антикоррупционных органов", - сказано в заявлении.

В "Народном фронте" подчеркнули: несмотря на то, что до сих пор средства и активы, выведенные Януковичем, так и не стали предметом расследования НАБУ, бюро преследует политика с последовательной украинской и антироссийской позицией.

"Так называемое "дело Мартыненко" НАБУ пытается фальсифицировать уже полтора года. Однако никаких доказательств против него так и не было найдено", - отметили в политсиле.

"Народный фронт" обратил внимание на неоднозначную репутацию судьи Бобровника, который дал разрешение на обыски во всех помещениях Николая Мартыненко и членов его семьи, в том числе у бывшей жены.

"Все эти "маски-шоу" свидетельствуют о чисто пиарном характере действий НАБУ и нацеленность на создание медийной картинки "бурной деятельности". Причем с помощью коррумпированных судей", - говорится в заявлении.

"Именно у Бобровника НАБУ надеется получить санкцию на содержание Николая Мартыненко под стражей. Никакой необходимости в этом нет - Николай Мартыненко своими действиями доказал, что не боится, он никак не мог препятствовать следствию, ни от кого не прятался и находится в Украине. Еще летом прошлого года он публично заявлял о готовности сдать правоохранительным органам свой загранпаспорт", - добавили в политсиле.

Политические соратники Мартыненко также подчеркнули, что экс-нардеп "никуда не прячется и будет в суде доказывать свою невиновность и ангажированность НАБУ".

"Народный фронт" также требует объективного расследования, независимого суда, недопущения выборочного правосудия и исключения политической мотивации в деятельности антикоррупционных органов.

Кроме того, политсила требует от Высшего совета правосудия немедленного отстранения судьи Соломенского райсуда Киева Бобровникова.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Народный фронтМартыненко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
Народный фронт
Жена экс-нардепа Дейдея заявила, что ее муж жив и, вероятно, за границей
Источники намекают, что экс-нардеп Дейдей не погиб
"Народный фронт" назвал арест Пашинского "правосудием времен Януковича"
Последние новости
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
Все новости...
Реклама: