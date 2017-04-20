НФ заявляет, что НАБУ пытается подделать дело Мартыненко

В "Народном фронте" считают, что задержание бывшего народного депутата Николая Мартыненко является признаком выборочного правосудия и политически мотивированных действий антикоррупционных органов.

Так в политсиле отреагировали на задержание Мартыненко детективами НАБУ.

"Задержание Национальным антикоррупционным бюро бывшего народного депутата Николая Мартыненко, который добровольно сложил мандат полтора года назад для беспристрастного расследования, является признаком выборочного правосудия и политически мотивированных действий антикоррупционных органов", - сказано в заявлении.

В "Народном фронте" подчеркнули: несмотря на то, что до сих пор средства и активы, выведенные Януковичем, так и не стали предметом расследования НАБУ, бюро преследует политика с последовательной украинской и антироссийской позицией.

"Так называемое "дело Мартыненко" НАБУ пытается фальсифицировать уже полтора года. Однако никаких доказательств против него так и не было найдено", - отметили в политсиле.

"Народный фронт" обратил внимание на неоднозначную репутацию судьи Бобровника, который дал разрешение на обыски во всех помещениях Николая Мартыненко и членов его семьи, в том числе у бывшей жены.

"Все эти "маски-шоу" свидетельствуют о чисто пиарном характере действий НАБУ и нацеленность на создание медийной картинки "бурной деятельности". Причем с помощью коррумпированных судей", - говорится в заявлении.

"Именно у Бобровника НАБУ надеется получить санкцию на содержание Николая Мартыненко под стражей. Никакой необходимости в этом нет - Николай Мартыненко своими действиями доказал, что не боится, он никак не мог препятствовать следствию, ни от кого не прятался и находится в Украине. Еще летом прошлого года он публично заявлял о готовности сдать правоохранительным органам свой загранпаспорт", - добавили в политсиле.

Политические соратники Мартыненко также подчеркнули, что экс-нардеп "никуда не прячется и будет в суде доказывать свою невиновность и ангажированность НАБУ".

"Народный фронт" также требует объективного расследования, независимого суда, недопущения выборочного правосудия и исключения политической мотивации в деятельности антикоррупционных органов.

Кроме того, политсила требует от Высшего совета правосудия немедленного отстранения судьи Соломенского райсуда Киева Бобровникова.