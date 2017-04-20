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Мартиненко звинуватив Ситника у фальсифікації справи

Четвер, 20 квітня 2017, 20:17

Екс-нардеп Микола Мартиненко, якого затримали за підозрою у розтраті грошей державного підприємства, звинуватив голову НАБУ Артема Ситника у фальсифікації справи.

Відповідну заяву Мартиненка оприлюднив "Народний фронт".

"Звинувачення проти мене сфальсифіковані за вказівкою директора НАБУ Ситника. Ця справа є політичною і не підкріплена жодними доказами",- сказав політик, додавши, що "фейкові звинувачення тиражувалися за гроші".

Раніше керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розповів, що екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали за підозрою у розтраті грошей держпідприємства  "СхідГЗК".

За його словами, досудове розслідування встановило, що в період з 2013 року по 2016 рік злочинна організація у складі службових осіб ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", службових осіб "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH", а також групи осіб, які мали контроль над вказаними підприємствами, у тому числі Мартиненко, вчинила розтрату коштів ДП "СхідГЗК" в розмірі 17,28 млн. дол. США.

Розтрата відбулася внаслідок неправомірного укладення та подальшого виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП "СхідГЗК" через австрійську компанію-посередника STEUERMANN.

"У подальшому вказані кошти, перераховано на рахунки компанії STEUERMANN із використанням офшорних компаній "WARGRAVE TRADING LLP" та "DALLAS FUEL SA" керівниками та учасниками злочинної організації обернуто на власну користь", - пояснив Холодницький.

Адвокат екс-нардепа Петро Бойко зазначив, що Мартиненка затримали на термін до 72 годин до вирішення судом питання про обрання запобіжного заходу.

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Українська правда

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Теми: СитникМартиненко
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