Авдеевка и ДФС снова без электричества

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Суббота, 22 апреля 2017, 12:29

Авдеевка и Донецкая фильтровальная станция снова обесточены.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов.

По его словам, АКХЗ находится на собственной генерации.

Магомедов добавил, что сейчас ожидается решение СЦКК для начала ремонтных работ.

Он не уточнил причину обесточивания, однако ранее неоднократно Авдеевка и ДФС оставались без электроэнергии из-за обстрелов со стороны боевиков.

Украинская правда

Темы: Авдеевка
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