Чаус в Молдове находится под домашним арестом

Судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус по состоянию на 20 апреля в Молдове находился под домашним арестом.

Об этом сообщили "Украинской правде" в пресс-служба НАБУ в субботу вечером после появления в СМИ информации, что Чауса выпустили на свободу.

В НАБУ уточнили, что Чаус находится под домашним арестом на съемной квартире и отказывается сотрудничать со следствием.

В пресс-службе объяснили, что суд отклонил апелляцию прокуроров на экстрадиционный арест Чауса.

Актуальную информацию относительно судьи в НАБУ пообещали сообщить в воскресенье.

Ранее издание "Страна" со ссылкой на собственные источники сообщило, что Чаус уже неделю находится на свободе.

"В данный момент он уже неделю находится на свободе. Молдавские власти его отпустили, потому что истек срок его содержания под стражей. Это не означает, что по нему отказано в экстрадиции, однако это означает, что в данный момент он на свободе", - сообщил изданию источник в судейских кругах.

Как сообщалось, 10 апреля глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь заявлял, что Чаус будет находиться под арестом до завершения экстрадиции в Украину.

Как сообщалось, 9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Чауса в получении взятки в размере $150 тыс. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного частного домовладения.



Верховная Рада 6 сентября поддержала представление Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении согласия на задержание и арест (взятие под стражу) судьи Чауса.



С 11 ноября 2016 года судья находился в международном розыске по линии Интерпола с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину. Его подозревают в совершении преступления по ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.



1 марта Чаус был задержан в Молдове. Сразу после этого САП заявила о намерениях требовать его выдачи Украине для проведения досудебного расследования в соответствии с законодательством.



В начале марта документы на экстрадиционный арест судьи направлены молдавской стороне.

Оксана Коваленко, УП