В ОРЛО подорвался автомобиль СММ ОБСЕ, есть погибший

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Воскресенье, 23 апреля 2017, 13:23

В воскресенье в районе населенного пункта Пришиб на территории ОРЛО подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как сообщает Украинская сторона СЦКК, автомобиль подорвался около 11 часов, при осуществлении патрулирования в районе населенного пункта Пришиб, вероятно на мине.

По предварительным данным, среди группы СММ ОБСЕ есть погибшие и раненые.

"Украинская сторона выражает соболезнования родным и близким пострадавших, а также заявляет, что в указанное время, по данным дежурных смен, режим прекращения огня придерживался как с украинской стороны, так и со стороны НЗФ ОРЛО", - говорится в заявлении.

Вместе с тем, в СММ ОБСЕ подтвердили, что автомобиль миссии попал в "серьезный инцидент с безопасностью" в Луганской области и пообещали сообщить подробности позже.

В то же время, действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц в Twitter сообщил, что в результате взрыва один сотрудник СММ ОБСЕ погиб, еще один получил ранения.

"Сердечные соболезнования семье погибшего и команде СММ. Смерть коллеги является шоком для всего ОБСЕ. Надеюсь, что раненый наблюдатель скоро восстановится", - написал также Курц.

Он подчеркнул, что необходимо провести тщательное расследование случившегося и привлечь виновных к ответственности.

Украинская правда

Темы: ОБСЕ Луганская область
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