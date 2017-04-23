В ОРЛО подорвался автомобиль СММ ОБСЕ, есть погибший
В воскресенье в районе населенного пункта Пришиб на территории ОРЛО подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Как сообщает Украинская сторона СЦКК, автомобиль подорвался около 11 часов, при осуществлении патрулирования в районе населенного пункта Пришиб, вероятно на мине.
По предварительным данным, среди группы СММ ОБСЕ есть погибшие и раненые.
"Украинская сторона выражает соболезнования родным и близким пострадавших, а также заявляет, что в указанное время, по данным дежурных смен, режим прекращения огня придерживался как с украинской стороны, так и со стороны НЗФ ОРЛО", - говорится в заявлении.
Украинская правда
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