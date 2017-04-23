В ОРЛО подорвался автомобиль СММ ОБСЕ, есть погибший

В воскресенье в районе населенного пункта Пришиб на территории ОРЛО подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как сообщает Украинская сторона СЦКК, автомобиль подорвался около 11 часов, при осуществлении патрулирования в районе населенного пункта Пришиб, вероятно на мине.

По предварительным данным, среди группы СММ ОБСЕ есть погибшие и раненые.

"Украинская сторона выражает соболезнования родным и близким пострадавших, а также заявляет, что в указанное время, по данным дежурных смен, режим прекращения огня придерживался как с украинской стороны, так и со стороны НЗФ ОРЛО", - говорится в заявлении.

Вместе с тем , в СММ ОБСЕ подтвердили , что автомобиль миссии попал в " серьезный инцидент с безопасностью " в Луганской области и пообещали сообщить подробности позже . We can confirm that an #OSCE patrol has been involve in a serious security incident in the Luhansk region. (1/2) — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) April 23, 2017

Украинская правда