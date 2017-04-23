Тука надеется, что СММ ОБСЕ не свернет деятельность после взрыва

Замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука надеется, что взрыв автомобиля СММ ОБСЕ в воскресенье не приведет к свертыванию работы миссии.

"Надеюсь, эта трагедия не приведет к свертыванию деятельности СММ ОБСЕ!", - написал он на своей странице в Facebook.

Тука отметил, что, исходя из фотографий, автомобиль налетел на противотанковую мину ТМ-62.

"Стоит вспомнить, что в течение последнего периода (после сокращения количества "нейтральных" россиян в составе миссии) напряженность в ОРДЛО вокруг СММ ОБСЕ постоянно росла: отказ в допуске на объекты, обстрелы наблюдательных дронов, провокационные угрозы сотрудникам и обстрелы из стрелкового оружия - все это имело место неоднократно. Об этом неоднократно докладывали и сами наблюдатели в официальных отчетах! И вот, к сожалению, смерть...", - написал Тука.

Как известно, 23 апреля в районе н.п. Пришиб на территории ОРЛО подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в результате чего один из членов миссии погиб, 2 доставлены в больницу для дальнейшего обследования.

По данным МИД Украины и Австрии, погибший - медработник из США, ранения получила гражданка Германии. Позднее зампредседателя СММ ОБСЕ Александр Хуг сообщил, что второй раненый - гражданин Чехии.

В МИД Украины заявили, что подрыв патруля миссии ОБСЕ - подтверждение попыток Москвы запугать наблюдателей ОБСЕ и свести на нет усилия Украины и СММ по стабилизации ситуации на линии разграничения.

Украинская правда