Тука сподівається, що СММ ОБСЄ не згорне діяльність після вибуху

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Неділя, 23 квітня 2017, 21:18

Заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука сподівається, що вибух автомобіля СММ ОБСЄ в неділю не призведе до згортання роботи місії.

"Сподіваюсь, ця трагедія не призведе до згортання діяльності СММ ОБСЄ!", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Тука зазначив, що, виходячи з фотографій, автомобіль наскочив на протитанкову міну ТМ-62.

"Варто згадати, що на протязі останнього періоду (після скорочення кількості "нейтральних" росіян в складі місії) напруженість в ОРДЛі навколо СММ ОБСЄ постійно зростала: відмови в допуску на об'єкти, обстріли спостережних дронів, провокативні погрози співробітникам та обстріли зі стрілецької зброї - все це мало місце неодноразово. Про це неодноразово доповідали і самі спостерігачі в офіційних звітах! І ось, нажаль, смерть...", - написав Тука.

Як відомо, в результаті підриву автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території ОРЛО один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав забезпечити безпеку СММ і свободу дій згідно з мандатом.

За даними МЗС України та Австрії, загиблий - медпрацівник з США, поранення отримала громадянка Німеччини. Пізніше заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг повідомив, що другий поранений - громадянин Чехії.

В МЗС України заявили, що підрив патруля місії ОБСЄ є підтвердженням спроб Москви залякати спостерігачів ОБСЄ та звести нанівець зусилля України та СММ щодо стабілізації ситуації на лінії розмежування.

Українська правда 

Теми: ОБСЄ Тука
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