Хуг: Мин на дороге, где подорвался патруль, не должно быть вообще

Мин на дороге возле н.п. Пришиб, где подорвался патруль миссии ОБСЕ, не должно было быть вообще, ранее она использовалась как патрулями миссии ОБСЕ, так и местным транспортом.

Об этом на брифинге вечером 23 апреля сообщил зам председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг.

Он отметил, что дорога, на которой произошел взрыв, расположена в 2 км от линии соприкосновения. Никаких знаков, предупреждающих о минной опасности, вдоль дороги видно не было.

"Мин там не должно быть вообще", - заявил Хуг и напомнил, что трехсторонняя контактная группа и другие подписанты меморандума к "Минским соглашениям" от 19 сентября 2014 года запретили установку минно-взрывных заграждений и предусмотрели обязательства снять такие ранее установленные заграждения.

Хуг добавил, что согласно решению ТКГ о противоминной деятельности от 3 марта 2016 года, общую координацию работ по разминированию осуществляет Совместный центр по контролю и координации.

"Как для гражданских лиц, проживающих в этом районе, так и для наблюдателей миссии ОБСЕ эти обязательства остаются в основном только на бумаге", - отметил Хуг.

"Любой, кто причастен к закладке мин, в результате подрыва которой погиб и ранены члены патруля, должен быть привлечен к ответственности", - добавил он.

"Один член патруля, который погиб в результате взрыва - гражданин США. Еще двое - граждане Германии и Чехии - получили ранения и доставлены в больницу в Луганске. Остальные трое членов патруля из автомобиля, который не пострадал от взрыва, были доставлены в базу миссии, расположена в этом районе ", - сообщил он.

Детали о состоянии здоровья членов патруля, которые находятся в больнице, можно будет сообщить после медицинских осмотров, которые они проходят, добавил Хуг.

Также он сообщил, что оба автомобиля, на которых передвигались наблюдатели СММ ОБСЕ, были бронированными.

Комментируя вопрос, может ли данный инцидент стать причиной для размещения в Украине вооруженной миссии ОБСЕ, Хуг отметил: "Данный вопрос - в компетенции постоянного Совета ОБСЕ, который может или изменить наш мандат, или создать другую миссию".

"Мы настроены решительно относительно реализации нашего мандата", - добавил замглавы СММ ОБСЕ.

Как известно, 23 апреля в районе н.п. Пришиб на территории ОРЛО подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в результате чего один из членов миссии погиб, 2 доставлены в больницу для дальнейшего обследования.

По данным МИД Украины и Австрии, погибший - медработник из США, ранения получила гражданка Германии.

В МИД Украины заявили, что подрыв патруля миссии ОБСЕ - подтверждение попыток Москвы запугать наблюдателей ОБСЕ и свести на нет усилия Украины и СММ по стабилизации ситуации на линии разграничения.

Украинская правда