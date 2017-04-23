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Подрыв патруля ОБСЕ: Погибший - медработник из США, ранена гражданка Германии

Воскресенье, 23 апреля 2017, 17:18

В результате подрыва машины патруля СММ ОБСЕ на территории ОРЛО погиб медработник из США, ранения получила гражданка Германии.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на данные официального представителя украинского МИД и представителя МИД Австрии.

В ОБСЕ отметили, что данные о других пострадавших будут обнародованы после того, как их семьи будут проинформированы об инциденте.

В свою очередь советник главы МВД Украины Антон Геращенко обнародовал информацию о пострадавших в результате подрыва патруля.

По данным Геращенко, в результате взрыва мины погиб сотрудник миссии ОБСЕ, гражданин Великобритании Джозеф Стоун, контузию получила гражданка Германии Ива Гнелин.

"По имеющейся информации, она доставлена в больницу в Луганск, где ей оказана медицинская помощь", - отметил Геращенко.

"Трагедия произошла на оккупированной части территории Украины, поэтому наши правоохранительные органы, естественно, не будут допущены оккупационной администрацией к проведению объективного расследования", - добавил он.

"Очевидно, что сотрудники миссии ОБСЕ стали жертвами тотального минирования террористами дорог на оккупированной части Украины. Что в действительности не поставили в местах, где бывает миротворческая миссия ОБСЕ, табличку "Осторожно мины!". ... Миссия ОБСЕ должна получить полный допуск к расследованию гибели своего сотрудника сегодня же, пока еще не будут заметены все следы преступления", - подчеркнул нардеп.

Как известно, 23 апреля в районе н.п. Пришиб на территории ОРЛО подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в результате чего один из членов миссии погиб, 2 доставлены в больницу для дальнейшего обследования.

Украинская правда 

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