Польша требует от России безопасности для миссии ОБСЕ на Донбассе

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Понедельник, 24 апреля 2017, 13:05

Польша призывает Россию обеспечить безопасность наблюдателей специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на Донбассе.

Об этом заявляет Министерство иностранных дел Польши, передают "Украинские новости".

"Мы призываем все стороны, в первую очередь Россию, обеспечить безопасность наблюдателей, выполняющих их работу, и дать миссии возможность свободно выполнять мандат, порученный ей ОБСЕ. Присутствие СММ ОБСЕ остается ключевым элементом в процессе поиска урегулирования российско-украинского конфликта", – сказано в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство призвало все сообщество ОБСЕ должным образом отреагировать на подрыв автомобиля наблюдателей миссии на мине, произошедший 23 апреля в Луганской области, в результате которого 1 член миссии погиб, еще 2 – ранены

МИД Польши также указывает на необходимость провести объективное расследование обстоятельств инцидента.

"В то же время мы хотели бы подтвердить, что в последние недели СММ ОБСЕ регулярно сообщала об активизации различных видов актов агрессии против наблюдателей в районе, контролируемом поддерживаемыми Россией боевиками. С 24 марта зарегистрировано по меньшей мере восемь таких инцидентов, включая предупредительные выстрелы в направлении патрулей", – отмечает ведомство.

"Пророссийские власти также начали пропагандистскую кампанию, нацеленную на миссию, что усложнило ее работу", – подчеркивает МИД Польши.

Отмечается, что поляки составляют одну из самых многочисленных национальностей в составе миссии: на данный момент в СММ ОБСЕ работают 38 наблюдателей из Польши, большинство из которых исполняют свои обязанности на Донбассе.

"Широкое присутствие польских граждан среди сотрудников СММ ОБСЕ подтверждает приверженность Польши практическим действиям, направленным на обеспечение восстановления мира в Украине", – объясняет МИД.

Безопасность наблюдателей для Польши приоритетна.

Как известно, 23 апреля в районе села Пришиб на оккупированной части Луганской области на мине подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, вследствие чего погиб медработник из США, ранения получили гражданка Германии и гражданин Чехии. 

Темы: Донбасс Росcия ОБСЕ Польша АТО
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