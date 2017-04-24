Кучма призвал РФ помочь наказать виновных в подрыве машины ОБСЕ

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Понедельник, 24 апреля 2017, 13:59

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма призывает Россию повлиять на боевиков, чтобы виновные в подрыве машины миссии ОБСЕ была наказаны.

Об этом Леонид Кучма заявил журналистам, комментируя подрыв патруля СММ ОБСЕ.

"Убежден в необходимости тщательного расследования этого вопиющего инцидента. Те, кто виноват в произошедшем, должны понести наказание. Призываю Россию оказать свое влияние в этом вопросе", - заявил он.

"Безопасность сотрудников миссии неоднократно ставала предметом обсуждения Трехсторонней контактной группы, украинская сторона постоянно высказывала свое беспокойство относительно агрессии по отношению к патрулям ОБСЕ, которые происходят на неподконтрольной Украине части Донбасса", - заявил он.

"Я приветствую мужество и решимость главы СММ ОБСЕ Эртурула Апакана продолжить работу миссии в Украине. Безопасность – краеугольный камень для всего урегулирования ситуации на Донбассе, и инцидент в Луганской области в очередной раз подтвердил это", - добавил Кучма.

Он также принес свои глубокие соболезнования родным, близким и коллегам погибшего представителя СММ ОБСЕ.

Как известно, в воскресенье утром на оккупированной части Луганской области на мине подорвалась машина СММ ОБСЕ. Инцидент произошел в районе населенного пункта Пришиб.

Один из членов миссии погиб, 2 доставлены в больницу для дальнейшего обследования. 

Позже стало известно, что погибший – медработник из США, ранения получили граждане Германии и Чехии.

Украинская правда

Темы: Донбасс ОБСЕ
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