Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кучма закликав РФ допомогти покарати винних у підриві машини ОБСЄ

Понеділок, 24 квітня 2017, 13:59

Представник України в Тристоронньої контактній групі в Мінську Леонід Кучма закликає Росію вплинути на бойовиків, щоб винні в підриві машини місії ОБСЄ були покарані.

Про це Леонід Кучма заявив журналістам, коментуючи підрив патруля СММ ОБСЄ, який стався у неділю.

"Переконаний у необхідності ретельного розслідування цього кричущого інциденту. Ті, хто винен в події, повинні отримати покарання. Закликаю Росію повпливати в цьому питанні", - заявив він.

"Безпека співробітників місії неодноразово ставала предметом обговорення Тристоронньої контактної групи, українська сторона постійно висловлювала своє занепокоєння щодо агресії по відношенню до патрулів ОБСЄ, які відбуваються на непідконтрольній Україні частині Донбасу", - заявив він.

"Я вітаю мужність і рішучість глави СММ ОБСЄ Ертурула Апакана продовжити роботу місії в Україні. Безпека - наріжний камінь для всього врегулювання ситуації на Донбасі, і інцидент в Луганській області в черговий раз підтвердив це", - додав Кучма.

Він також приніс свої глибокі співчуття рідним, близьким і колегам загиблого представника СММ ОБСЄ.

Як відомо, у неділю вранці на окупованій частині Луганської області на міні підірвалася машина СММ ОБСЄ. Інцидент стався в районі населеного пункту Пришиб.

Один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.

Пізніше стало відомо, що загиблий – медичний працівник з США, поранення отримали громадяни Німеччини та Чехії.

Українська правда

Теми: ДонбасОБСЄ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
00:22
Офіс Президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
Усі новини...
Реклама: