Кучма закликав РФ допомогти покарати винних у підриві машини ОБСЄ

Представник України в Тристоронньої контактній групі в Мінську Леонід Кучма закликає Росію вплинути на бойовиків, щоб винні в підриві машини місії ОБСЄ були покарані.

Про це Леонід Кучма заявив журналістам, коментуючи підрив патруля СММ ОБСЄ, який стався у неділю.

"Переконаний у необхідності ретельного розслідування цього кричущого інциденту. Ті, хто винен в події, повинні отримати покарання. Закликаю Росію повпливати в цьому питанні", - заявив він.

"Безпека співробітників місії неодноразово ставала предметом обговорення Тристоронньої контактної групи, українська сторона постійно висловлювала своє занепокоєння щодо агресії по відношенню до патрулів ОБСЄ, які відбуваються на непідконтрольній Україні частині Донбасу", - заявив він.

"Я вітаю мужність і рішучість глави СММ ОБСЄ Ертурула Апакана продовжити роботу місії в Україні. Безпека - наріжний камінь для всього врегулювання ситуації на Донбасі, і інцидент в Луганській області в черговий раз підтвердив це", - додав Кучма.

Він також приніс свої глибокі співчуття рідним, близьким і колегам загиблого представника СММ ОБСЄ.

Як відомо, у неділю вранці на окупованій частині Луганської області на міні підірвалася машина СММ ОБСЄ. Інцидент стався в районі населеного пункту Пришиб.

Один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.

Пізніше стало відомо, що загиблий – медичний працівник з США, поранення отримали громадяни Німеччини та Чехії.

Українська правда