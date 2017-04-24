СММ ОБСЕ после гибели сотрудника приостановила работу патрулей

1288 просмотров
2
Понедельник, 24 апреля 2017, 18:29

После подрыва автомобиля СММ ОБСЕ в воскресенье все патрули организации были возвращены на базы.

Об этом на брифинге в понедельник заявил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, отвечая на вопросы журналистов.

"После инцидента все патрули были возвращены на базы. Сегодня подавляющее большинство, если не все наши патрули были отменены", - сказал Хуг.

Он добавил, что во вторник работа патрулей будет частично восстановлена. "Завтра мы частично восстановим работу и вернемся к нормальной работе, когда выясним все обстоятельства инцидента. Сейчас мониторинг ситуации осуществляется через камеры, а также из 12 локаций, в которых находятся наши наблюдатели", - пояснил Хуг.

Ранее на брифинге Хуг заявил, что миссия проведет свое внутреннее расследование этого инцидента. По его словам, с 2015 года СММ 183 раза подвергалась опасности.

Как сообщалось, 23 апреля в районе населенного пункта Пришиб на мине подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в результате чего один из членов миссии погиб, двое доставлены в больницу.

Позже стало известно, что погибший - медработник из США, ранения получили граждане Германии и Чехии.

По данному факту управления Службы безопасности Украины в Луганской области открыло уголовное производство по статье "Террористический акт, приведший к гибели человека".

Роман Кравец, УП

Темы: ОБСЕ Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Хуг: Миссия ОБСЕ на Донбассе 183 раза подвергалась опасности 24 апреля 2017, 17:59
Турчинов возложил ответственность за подрыв патруля ОБСЕ на Россию 24 апреля 2017, 16:36
Украина в ОБСЕ: Подрыв авто доказывает необходимость вооруженной полицмиссии 24 апреля 2017, 14:51
powered by lun.ua
Комментарии — 2
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 37.55.35.---nestor198024.04.2017 19:18
"Одне із завдань, яке відпрацьовували терористи під час підриву автомобіля СММ ОБСЄ, - припинення патрулювання окупованій території для масштабного і неконтрольованого переміщення російського озброєння" ?
ОтветитьС цитатой
IP: 193.93.217.---g_oleksiy24.04.2017 19:09
Скільки лементу через всього-навсього одного загиблого. Толки від тієї місії і так ніякого, ще й половина там - росіяни. Нехай щастить.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Председатель Диамантбанка связывает банкротство с арестом Мартыненко
СММ ОБСЕ после гибели сотрудника приостановила работу патрулей
Банк Мартыненко-Жвании обанкротился
Хуг: Миссия ОБСЕ на Донбассе 183 раза подвергалась опасности
Все новости
Репортаж

Один день со съемок фильма о защитниках Донецкого аэропорта

Страшная болезнь

Психоонколог Владислав Матреницкий: Причина рака – стресс