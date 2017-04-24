СММ ОБСЕ после гибели сотрудника приостановила работу патрулей

После подрыва автомобиля СММ ОБСЕ в воскресенье все патрули организации были возвращены на базы.

Об этом на брифинге в понедельник заявил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, отвечая на вопросы журналистов.

"После инцидента все патрули были возвращены на базы. Сегодня подавляющее большинство, если не все наши патрули были отменены", - сказал Хуг.

Он добавил, что во вторник работа патрулей будет частично восстановлена. "Завтра мы частично восстановим работу и вернемся к нормальной работе, когда выясним все обстоятельства инцидента. Сейчас мониторинг ситуации осуществляется через камеры, а также из 12 локаций, в которых находятся наши наблюдатели", - пояснил Хуг.

Ранее на брифинге Хуг заявил, что миссия проведет свое внутреннее расследование этого инцидента. По его словам, с 2015 года СММ 183 раза подвергалась опасности.

Как сообщалось, 23 апреля в районе населенного пункта Пришиб на мине подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в результате чего один из членов миссии погиб, двое доставлены в больницу.

Позже стало известно, что погибший - медработник из США, ранения получили граждане Германии и Чехии.

По данному факту управления Службы безопасности Украины в Луганской области открыло уголовное производство по статье "Террористический акт, приведший к гибели человека".

Роман Кравец, УП