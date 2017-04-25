Некоторые шахты в ОРЛО могут остановиться из-за отсутствия света - боевики

После ограничения поставок электричества со свободной территории Украины, электричество в ОРЛО поставляется из РФ и оккупированных территорий Донецкой области.

Об этом заявил один из главарей боевиков Владислав Дейнего, передает Интерфакс.

"Энергетики по социальным и бытовым объектам отработали очень быстро и слаженно. В Луганске восстановление заняло не более получаса, в частях отдельных населенных пунктов - до часа. После этого подача электроэнергии возобновилась без участия украинских источников", - сказал он.



По его словам, электроэнергия подается в ОРЛО из ОРДО, а также из России.



"Используются те схемы распределения, что использовались в 2014 году, когда подача электроэнергии из Украины была невозможна в силу повреждения распределительных сетей. Только теперь причины другие - волевое решение Киева полностью отказаться от Луганщины", - сказал он.



Дейнего считает, что вопрос об отключении Киевом подачи электроэнергии в регион станет ключевым на предстоящих переговорах контактной группы в Минске 26 апреля.



В свою очередь в в учреждении, именующем себя "министерством промышленности и торговли ЛНР" сообщили, что часть промышленных предприятий самопровозглашенной республики в результате отключения электроснабжения с украинской стороны могут быть переведены на режим умеренного потребления.



"Часть предприятий может быть переведена на потребление электроэнергии по графику, другая часть промышленных объектов, включая некоторые шахты, может быть остановлена до того, как дефицит электроэнергии будет компенсирован полностью", - сказал собеседник.

Как известно, ООО "Луганское энергетическое объединение" с 25 апреля, согласно решению Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и ГП "Энергорынок", прекратило поставки электроэнергии в неконтролируемую Киевом часть Луганской области.

Вечером в понедельник Луганск остался без электроснабжения.

В то же время заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука предположил, что после отказа поставлять свет в ОРЛО, поставки электричества на оккупированные территории Луганской области могут осуществляться с территории РФ.