Тука: в ОРЛО электричество может пойти из РФ

Отключение электроэнергии на оккупированной части Луганской области не приведет к социальному взрыву гражданского населения, туда могут поставлять российское электричество.

Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в эфире телеканала ICTV, отвечая на вопрос о том, могут ли вспыхнуть протесты из-за отказа поставлять на оккупированные территории электричество.

"Вопрос очень сложный. Я постоянно пытаюсь общаться или с жителями неконтролируемых территорий или с теми, у кого остался бизнес на неконтролируемых территориях... Говорить о каком-то социальном взрыве - убеждён, что этого не будет", - сказал он.



По мнению Туки, "от людей, которые не имеют ни опыта сопротивления, ни желания рисковать жизнью, морально и в рамках здравого смысла, вряд ли можно ожидать восстания".



Говоря о том, есть ли альтернатива поставки электроэнергии, он предположил, что это может быт РФ.

"Есть ветка, которая идёт со стороны России в Луганскую область, её мощности не достаточно для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность и населения, и предприятий. Но по нашим подсчетам её вполне достаточно для того, чтобы обеспечить бытовые нужды гражданского населения", - сказал он.



Также он допустил, что КП "Попаснянский районный водоканал обесточен не будет, посколько его остановка спровоцирует санкции против Украины.

"Скорее всего, будет принято решение не отключать Попаснянский водоканал, чтобы не спровоцировать санкции, которые неизбежно будут в случае нарушения гуманитарных норм", - сказал Тука.

Он пояснил, что 90% питьевой воды водоканал перекачивает на неконтролируемую территорию Луганской области, а исходя из гуманитарных норм, Украина как государство не имеет права перекрыть поставку питьевой воды для населения.



Как сообщалось, ООО "Луганское энергетическое объединение" с 25 апреля согласно решению Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и ГП "Энергорынок" прекращает поставки электроэнергии в неконтролируемую часть Луганской области, сообщил генеральный директор "ЛЭО" Владимир Грицай в эфире "Луганского областного телевидения" в воскресенье.

Интерфакс-Украина