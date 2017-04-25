Поставки электроэнергии в ОРЛО прекращены

Вечером в понедельник Луганск остался без электроснабжения.

Об этом сообщают жители города из разных районов, пишет Интерфакс-Украина.

Ранее сообщалось, что ООО "Луганское энергетическое объединение" с 25 апреля, согласно решению Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и ГП "Энергорынок", прекратит поставки электроэнергии в неконтролируемую Киевом часть Луганской области.

"ЛЭО" неоднократно обращалось к правительству Украины с просьбой принять решение об ограничении или прекращении подачи электроэнергии на неконтролируемую территорию из-за отсутствия ее оплаты.

Национальная энергетическая компания Укрэнерго сообщила, что с 25 апреля подача электроэнергии на территорию ОРЛО прекращается. Причиной является неуплата в течение длительного времени за поставленную и потребленную на неконтролируемой территории электроэнергию.