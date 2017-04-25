Минюст выбрал главного люстратора Украины

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Вторник, 25 апреля 2017, 10:29

Конкурс на должность директора Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции выиграла Анастасия Задорожная.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

По ее информации, победительница набрала на конкурсе 19,05 балла.

Анастасия Задорожная
Анастасия Задорожная
Фото: facebook.com/varyshko

Ее заместителем - начальником отдела правового обеспечения и научно-аналитической работы избрана Александра Чиковани.

Также конкурс определил двух специалистов департамента - главного специалиста отдела правового обеспечения и научно-аналитической работы, им стал Сергей Козыренко, и ведущего специалиста отдела информационно-аналитической работы и взаимодействия с общественными институтами - Виктория Билак.

При этом конкурсная комиссия еще не определила победителей на следующие должности:

- заместителя директора департамента – начальника отдела обеспечения реализации закона об очищении власти в государственных органах департамента;

- начальника отдела информационно-аналитической работы и взаимодействия с общественными институтами;

- главного специалиста отдела обеспечения реализации закона об очищении власти в государственных органах департамента;

- ведущего специалиста отдела правового обеспечения и научно-аналитической работы.

Как известно, до этого момента Задорожная исполняла обязанности директора люстраційного департамента. А вообще она работает в отделе правового обеспечения и научно-аналитической работы данного департамента.

В 2010 году Задорожная закончила Киевский национальный университет внутренних дел по специальности "Правоведение".

Ранее она была помощником депутата Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Олега Барны.

Это был уже третий конкурс на должность главного люстратора, он проходил 9-21 апреля. На предыдущих двух Минюст по неизвестным причинам не смог выбрать победителя.

Украинская правда

Темы: люстрация Минюст
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