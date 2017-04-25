Россия официально решила поставлять электричество в оккупированный Луганск

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Вторник, 25 апреля 2017, 13:51

Правительство России приняло решение начать поставки электроэнергии в в оккупированную часть Луганской области.

Об этом заявил "Интерфаксу" полномочный представитель президента РФ в Трехсторонней минской группе Борис Грызлов.

"В соответствии с действиями властей Украины правительством РФ было принято решение об обеспечении электроснабжения со стороны Российской Федерации в рамках гуманитарной поддержки", - сказал Грызлов.

По словам полпреда, ситуация с отключением электроэнергии в Луганске "стоит в ряду других действий, фактически отторгающих отдельные районы Донбасса от Украины".

"Отмечу, что для жителей Донбасса в условиях сознательной экономической блокады со стороны Украины отсутствует возможность для оплаты электроэнергии. Вопрос этот, конечно, будет обсужден завтра на контактной группе и ее экономической подгруппе", - подчеркнул Грызлов.

При этом он назвал отказ поставлять электричество в ОРЛО политически мотивированным и "абсолютно противоречащими минским соглашениям".

Он также сообщил, что ограничения потребителей на территории Луганской области в настоящее время нет.

Как известно, ООО "Луганское энергетическое объединение" с 25 апреля, согласно решению Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и ГП "Энергорынок", прекратило поставки электроэнергии в неконтролируемую Киевом часть Луганской области.

Вечером в понедельник Луганск остался без электроснабжения.

В то же время заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука предположил, что после отказа поставлять свет в ОРЛО, поставки электричества на оккупированные территории Луганской области могут осуществляться с территории РФ.

Темы: Росcия Донбасс
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