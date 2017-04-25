Генсек ОБСЕ о миссии на Донбассе: Нужно больше безопасности и уважения

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Вторник, 25 апреля 2017, 14:00

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе будет более внимательно относиться к безопасности своих наблюдателей на востоке Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по итогам переговоров.

"Мы сегодня сконцентрировались на обсуждении украинского кризиса, говорили об инциденте – несколько дней назад появилась первая жертва нашей деятельности в Украине. И мы с большой серьезности подходим к этой проблеме", – сказал он.  

"Сейчас мы инициируем процесс внутреннего расследования, и, конечно, будет и уголовное расследование – для того, чтобы установить, кто несет ответственность, каким образом фугасный снаряд остался на дороге, которой пользуются гражданские лица. В конце концов, жертв могло быть больше", – отметил Заньер.   

Он подчеркнул, что необходимо добиться реализации соглашений сторонами – в том числе, и соглашения о разминировании.

"Мы и далее будем работать в Украине, несмотря на этот трагический случай. Но мы также, конечно, будем внимательнее относиться к мерам безопасности, будем работать со странами-участниками, которые предоставляют нам работников", – сказал Заньер.

"В следующие несколько дней и недель мы должны будем найти баланс – между тем, чтобы модальности нашей работы учитывали, прежде всего, необходимость обеспечения безопасности наших наблюдателей, а с другой стороны – позаботиться о том, чтобы миссия работала эффективно, как и прежде", – заявил он.

"Мандат миссии совсем недавно был обновлен, бюджет был одобрен, есть ряд новых задач – и мы инвестируем больше средств в технологическую сторону, ведем диалог с ООН, у которой большой опыт миротворчества", – отметил генсек ОБСЕ.

Он подчеркнул: "Мы будем работать и дальше, однако хотел бы отметить, что необходимо больше уважения к миссии". Заньер отметил, что говорил об этом и Лаврову.

"Медленный темп реализации Минских соглашений  ведет к разочарованию, однако несправедливо, что порой наши собственные наблюдатели становятся жертвой этого разочарования", – сказал генсек ОБСЕ.

"Я призываю руководство миссии как можно шире интерпретировать мандат – я думаю, что они и так это делают, – чтобы они помогали гражданскому населению..., смотрели, каким образом мы можем помочь реализации минских соглашений – хотя обязательство по реализации этих соглашений лежит на сторонах конфликта, мы должны только помогать этому процессу", – добавил он.

Как известно, 23 апреля в районе села Пришиб на оккупированной части Луганской области на мине подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, вследствие чего погиб медработник из США, ранения получили гражданка Германии и гражданин Чехии. 

В МИД Украины заявили, что этим Москва и ее марионетки запугивают наблюдателей ОБСЕ, чтобы свести на нет усилия Украины и СММ по стабилизации ситуации на линии размежевания.

Представитель правительства Германии Георг Штрайтер заявил, что его страна ждет от руководства России безотлагательных мер для выяснения обстоятельств инцидента и наказания ответственных.

Алена Рощенко, УП

Темы: Донбасс ОБСЕ Росcия АТО
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