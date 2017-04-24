Подрыв авто ОБСЕ: У Меркель заявили об "особой ответственности" РФ

Берлин рассчитывает на быстрое расследование гибели наблюдателя СММ ОБСЕ и ранения двух сотрудников 23 апреля.



Об этом заявил в понедельник в Германии представитель правительства Георг Штрайтер, сообщает Укринформ.



"Федеральное правительство ожидает от российского руководства, что оно будет принимать немедленные меры для выяснения обстоятельств инцидента и наказания ответственных", - заявил представитель Меркель.



По его словам, на "поддерживаемых Россией сепаратистах, которые противозаконно и насильно оккупировали части украинской территории, лежит особая ответственность".



Также указывается, что официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер в свою очередь отметил, что важно прояснить, был ли воскресный инцидент трагической случайностью или за ним стоит нечто большее, саботаж работы миссии.



Он также обратил внимание на то, что трагедия произошла на фактически контролируемой сепаратистами территории, недалеко от Луганска, "что возлагает особую ответственность на всех, кто поддерживает сепаратистов, сидящих в Москве".



Как известно, в воскресенье 23 апреля на оккупированной части Луганской области на мине подорвалась машина СММ ОБСЕ. Инцидент произошел в районе населенного пункта Пришиб.



Один из членов миссии погиб, двое доставлены в больницу для дальнейшего обследования.



Позже стало известно, что погибший - медицинский работник с США, ранения получили граждане Германии и Чехии.



В украинском МИД заявили, что подрыв патруля миссии ОБСЕ на территории Луганской области, неподконтрольна Украины, является подтверждением попыток Москвы и ее марионеток запугать наблюдателей ОБСЕ и свести на нет усилия Украины и СММ по стабилизации ситуации на линии разграничения.