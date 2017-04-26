В Dragon Capital проходят обыски – Гройсман

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Среда, 26 апреля 2017, 12:39

В компании Dragon Capital проходят обыски.

Об этом во время заседания Кабинета министров сообщил премьер Владимир Гройсман. Он выразил возмущение по поводу таких действий.

"Мне только что сообщили, что проходят обыски в инвестиционной компании Dragon Capital. Ну как на это реагировать? Вынимают там технику и так далее", - сказал Гройсман.

"Я поручаю правительственному уполномоченному разобраться, что там происходит. Я не имею права вмешиваться в работу СБУ, но там все должно быть адекватно без какой-либо парализации работы инвестфонда", - сказал он.

Татьяна Кусок, УП

Темы: инвестиции
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