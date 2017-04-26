В Dragon Capital проходят обыски – Гройсман

В компании Dragon Capital проходят обыски.

Об этом во время заседания Кабинета министров сообщил премьер Владимир Гройсман. Он выразил возмущение по поводу таких действий.

"Мне только что сообщили, что проходят обыски в инвестиционной компании Dragon Capital. Ну как на это реагировать? Вынимают там технику и так далее", - сказал Гройсман.

"Я поручаю правительственному уполномоченному разобраться, что там происходит. Я не имею права вмешиваться в работу СБУ, но там все должно быть адекватно без какой-либо парализации работы инвестфонда", - сказал он.

Щойно повідомили, що відбуваються обшуки в інвестиційній компанії #DragonCapital . Доручив Урядовому уповноваженому розібратися у ситуації pic.twitter.com/w3MC54PcDl — Volodymyr Groysman (@VGroysman) April 26, 2017

Татьяна Кусок, УП