В Dragon Capital проходят обыски – Гройсман
Среда, 26 апреля 2017, 12:39
В компании Dragon Capital проходят обыски.
Об этом во время заседания Кабинета министров сообщил премьер Владимир Гройсман. Он выразил возмущение по поводу таких действий.
"Мне только что сообщили, что проходят обыски в инвестиционной компании Dragon Capital. Ну как на это реагировать? Вынимают там технику и так далее", - сказал Гройсман.
"Я поручаю правительственному уполномоченному разобраться, что там происходит. Я не имею права вмешиваться в работу СБУ, но там все должно быть адекватно без какой-либо парализации работы инвестфонда", - сказал он.
Щойно повідомили, що відбуваються обшуки в інвестиційній компанії #DragonCapital . Доручив Урядовому уповноваженому розібратися у ситуації pic.twitter.com/w3MC54PcDl— Volodymyr Groysman (@VGroysman) April 26, 2017
Татьяна Кусок, УП