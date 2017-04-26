У Dragon Capital проходять обшуки - Гройсман

В компанії Dragon Capital проходять обшуки.

Про це під час засідання Кабінету міністрів повідомив прем'єр Володимир Гройсман. Він висловив обурення з приводу таких дій.

"Мені щойно повідомили, що проходять обшуки в інвестиційній компанії Dragon Capital. Ну як на це реагувати? Виймають там техніку і так далі", - сказав Гройсман.

"Я доручаю урядовому уповноваженому розібратися, що там відбувається. Я не маю права втручатися в роботу СБУ, але там все має бути адекватно без будь-якого паралізування роботи інвестфонду", - сказав він.

Глава Уряду доручив розібратися із ситуацію навколо інвестфонду Dragon Capital, де наразі проводяться слідчі дії. — Dmytro Stoliarchuk (@D_Stoliarchuk) April 26, 2017

Тетяна Кусок, УП