"Схема Курченко": экс-руководителей Одесского НПЗ объявили в розыск

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Среда, 26 апреля 2017, 21:22

Прокуратура Одесской области объявила в розыск бывшего гендиректора и исполнительного директора Одесского НПЗ, которые причастны к махинациям с нефтепродуктами в "преступной схеме Курченко".

Об этом говорится в сообщении ГПУ.

"Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту создания преступной организации и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

"Так, следственным судьей Приморского районного суда Одессы по результатам рассмотрения ходатайств областной прокуратуры об аресте бывших гендиректора и исполнительного директора Одесского НПЗ, предоставлено разрешение на их задержание, доставку в суд для избрания меры пресечения", - сообщает пресс-служба.

Согласно сообщению, указанные топ-менеджеры подозреваются в уклонении от уплаты налогов в составе преступной организации с использованием возможностей Одесского нефтеперерабатывающего завода, в результате чего в бюджет не поступило более 2 млрд гривен налогов и сборов.

"Сейчас указанные должностные лица завода объявлены в розыск. По имеющейся информации, они скрываются на территории Российской Федерации", - сообщает прокуратура.

Напомним, что 22 апреля текущего года по ходатайству прокуратуры судом арестованы бывший заместитель генерального директора по поставкам ПАО "Одесский НПЗ".

Всего в ходе расследования прокуратура Одесской области совместно с органами полиции и Управлением СБУ в области сообщили о подозрении 16 фигурантам преступных схем с нефтепродуктами по так называемой "схеме Курченко".

"По одному человеку судом уже вынесен обвинительный приговор. В настоящее время продолжаются обыски в помещениях Одесского НПЗ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сеть АЗС "БРСМ" и Одесский НПЗ вскоре могут стать частью государственного предприятия, которое будет контролироваться командой президента.

Подробнее об этой истории можно почитать по ссылке.

Экономическая правда

Темы: Курченко Одесса прокуратура
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