Насиров говорит в суде, что его отстранили незаконно

Роман Насиров утверждает, что Кабинет министров незаконно отстранил его от должности главы Государственной фискальной службы.

Об этом он заявил во время судебного заседания в четверг, комментируя риски, которые изложили прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры по поводу избегания от уголовной ответственности.

"Несмотря на принятие решения Кабмина об отстранении меня с главы ГФС, что было незаконным, кстати, на работников ГФС у меня остается влияние. Ну, это как реферат на двойку, который был переписан из какого-то пособия", – отметил он.

"Два месяца я не нахожусь на работе, никаких решений не принимаю", – добавил он.

Насиров в суде Фото Романа Кравца

Также Насиров в очередной раз повторил, что производство в отношении него безосновательно.

"Все, что мы видим по подозрению, – большая часть здесь теория. Я вижу, что многие факты детективы выдумывают в подозрении. Я уже понимаю, как детективы вводили в заблуждение прокуроров, своих руководителей", – заявил Насиров.

Кроме того, временно отстраненный глава ГФС обиделся на прокуроров за слова об имитации им болезни: "Дальше – имитирование болезни. Вот за это я очень обижаюсь на прокуроров САП. Вот я очень не хочу, чтобы вы болели!".

Подытоживая, Насиров попросил суд отклонить ходатайство САП о продлении сроков возложенных на него ограничений.

Роман Кравец, УП